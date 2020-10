Gabriel Garko ospite a Verissimo e Dagospia “Garko aveva bisogno di 60mila euro … “ (Di sabato 3 ottobre 2020) Gabriel Garko ha, finalmente per lui, fatto outing e, certamente, da questo momento sarà una persona più serena e non avrà più bisogno di nascondersi o di fingere. Come, però, ha ben detto anche lui, il suo non era altro che il “segreto di pulcinella” perché era da anni che anche il suo pubblico immaginava che fosse gay perché la sua vicinanza assidua a Gabriele Rossi non lasciava adito a dubbi. Dagospia rivela che Gabriel Garko ha fatto outing solo per un ritorno economico Dagospia sta commentando molto la decisione di Gabriel Garko e ha detto così: “Garko aveva bisogno di ... Leggi su baritalianews (Di sabato 3 ottobre 2020)ha, finalmente per lui, fatto outing e, certamente, da questo momento sarà una persona più serena e non avrà piùdi nascondersi o di fingere. Come, però, ha ben detto anche lui, il suo non era altro che il “segreto di pulcinella” perché era da anni che anche il suo pubblico immaginava che fosse gay perché la sua vicinanza assidua ae Rossi non lasciava adito a dubbi.rivela cheha fatto outing solo per un ritorno economicosta commentando molto la decisione die ha detto così: “di ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - Corriere : Garko e il coming out: «Ora mi tolgo la maschera: sono stato undici anni con uomo» - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - infoitcultura : Verissimo, Gabriel Garko racconta la sua verità: fidanzato per 11 anni con un uomo - TerryEmpyre : RT @SecolodItalia1: Gabriel Garko si confessa: «Ho vissuto 11 anni con Riccardo. E con Eva Grimaldi mancava solo il sesso» -