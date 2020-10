Chiara Ferragni e Fedez mostrano l’esatto momento in cui hanno scoperto che sarebbero diventati genitori per la seconda volta! (Video) (Di sabato 3 ottobre 2020) La seconda gravidanza di Chiara Ferragni è stata annunciata solo qualche giorno fa, anche se della possibilità che lei e Fedez fossero in attesa di un bebè se ne parlava già da diverso tempo. La fashion blogger e il rapper hanno deciso di dare la bellissima notizia attraverso una tenerissima foto del loro primogenito Leone, che tra poco vestirà i panni di fratello maggiore. Chiara e Federico Lucia, che da sempre condividono gli istanti più importati della loro vita sui social, hanno deciso di rendere participi i loro follower di due momenti emozionanti che hanno vissuto negli ultimi mesi. E’ stato Fedez ad aver postato questa mattina un Video di lui e ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 ottobre 2020) Lagravidanza diè stata annunciata solo qualche giorno fa, anche se della possibilità che lei efossero in attesa di un bebè se ne parlava già da diverso tempo. La fashion blogger e il rapperdeciso di dare la bellissima notizia attraverso una tenerissima foto del loro primogenito Leone, che tra poco vestirà i panni di fratello maggiore.e Federico Lucia, che da sempre condividono gli istanti più importati della loro vita sui social,deciso di rendere participi i loro follower di due momenti emozionanti chevissuto negli ultimi mesi. E’ statoad aver postato questa mattina undi lui e ...

