Calciomercato Juventus, Chiesa si ferma al palo: via libera Juve (Di sabato 3 ottobre 2020) Federico Chiesa si ferma al palo. Il legno della porta del Franchi trema ancora dopo il tiro a pochi istanti dalla fine del match disputato ieri sera tra Fiorentina e Sampdoria, perso dalla Viola per 2-1 che, grazie alla conclusione in extremis del classe ’97, è andata davvero ad un passo dal pareggio. Che sia stato l’ultimo squillo del giocatore a Firenze? Ora, stando alle ultime notizie di Calciomercato, sembra sempre più tempo di Juventus per lui. Beppe Iachini e i suoi giocatori, intervistati dopo la gara, hanno ovviamente glissato ma tutto farebbe pensare che la svolta decisiva possa andare in scena entro breve: l’accordo di massima tra le parti infatti ci sarebbe già e il giocatore stesso, dopo la lunga rincorsa di Fabio Paratici, vorrebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Federicosial. Il legno della porta del Franchi trema ancora dopo il tiro a pochi istanti dalla fine del match disputato ieri sera tra Fiorentina e Sampdoria, perso dalla Viola per 2-1 che, grazie alla conclusione in extremis del classe ’97, è andata davvero ad un passo dal pareggio. Che sia stato l’ultimo squillo del giocatore a Firenze? Ora, stando alle ultime notizie di, sembra sempre più tempo diper lui. Beppe Iachini e i suoi giocatori, intervistati dopo la gara, hanno ovviamente glissato ma tutto farebbe pensare che la svolta decisiva possa andare in scena entro breve: l’accordo di massima tra le parti infatti ci sarebbe già e il giocatore stesso, dopo la lunga rincorsa di Fabio Paratici, vorrebbe ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Juventus, sempre più vicino l'addio di #Rugani: passi avanti per il #Rennes - BrunoGiovanni6 : RT @Djnc78: Si però adesso potere anche dirmela la verità, a 3 giorni dalla chiusura del mercato. Non prenderemo mica davvero #Chiesa ? E u… - calciomercatoit : #JuventusNapoli, rischio #coronavirus: #DeLaurentiis chiama #Agnelli, ma per ora si gioca -