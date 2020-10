Avengers: Endgame, il concept art svela una scena inedita di Black Widow e Hawkeye (Di sabato 3 ottobre 2020) Un concept art di di Avengers: Endgame condiviso su Instagram da Ryan Meinerding mostra un'immagine inedita del film Marvel con protagonisti Black Widow, Hawkeye e... Thanos. Ryan Meinerding, responsabile dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, ci permette di dare uno sguardo ad una scena inedita di Avengers: Endgame che non è mai arrivata sullo schermo e che vede protagonisti Black Widow e Hawkeye, attraverso un concept art apparso direttamente sul suo profilo Instagram. Avengers: Endgame, attraverso la sua epicità, ha offerto la possibilità di immaginare infinite trame legate ai ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 ottobre 2020) Unart di dicondiviso su Instagram da Ryan Meinerding mostra un'immaginedel film Marvel con protagonistie... Thanos. Ryan Meinerding, responsabile dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, ci permette di dare uno sguardo ad unadiche non è mai arrivata sullo schermo e che vede protagonisti, attraverso unart apparso direttamente sul suo profilo Instagram., attraverso la sua epicità, ha offerto la possibilità di immaginare infinite trame legate ai ...

xholdme_ : ho appena visto un video di Avengers Endgame con l’opening di Attack On Titan ED È LA COSA PIÙ BELLA DEL MONDO - chanvndIerbong : Mio fratello dopo aver visto Infinity War: oddio sono morti tutti, però almeno gli avengers principali no Io sapen… - clikservernet : Avengers: Endgame, l’attacco di Thanos su Vormir tagliato dal film svelato in un concept art - Noovyis : (Avengers: Endgame, l'attacco di Thanos su Vormir tagliato dal film svelato in un concept art) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Avengers: Endgame, l'attacco di Thanos su Vormir tagliato dal film svelato in un concept art… -

Ultime Notizie dalla rete : Avengers Endgame Avengers: Endgame, il concept art svela una scena inedita di Black Widow e Hawkeye Movieplayer.it Avengers: Endgame, Black Widow e Hawkeye si nascondono da Thanos in un inedito concept art

Sapevate che nella tragica scena su Vormir sarebbe dovuto comparire anche Thanos? Lo dimostra anche un'immagine preliminare della scena!

Avengers: Endgame, l'attacco di Thanos su Vormir tagliato dal film svelato in un concept art

La prima versione di Avengers: Endgame prevedeva un attacco di Thanos su Vormir per fermare Hawketye e Vedova Nera, scena poi eliminata, ma visibile adesso in un concept art. Un nuovo concept art di A ...

Sapevate che nella tragica scena su Vormir sarebbe dovuto comparire anche Thanos? Lo dimostra anche un'immagine preliminare della scena!La prima versione di Avengers: Endgame prevedeva un attacco di Thanos su Vormir per fermare Hawketye e Vedova Nera, scena poi eliminata, ma visibile adesso in un concept art. Un nuovo concept art di A ...