Roubaix | une lumiere – Ci spiace essere sempre bastian contrari ma siamo di fronte ad un’opera di tutto rispetto

A leggere come lo hanno maltrattato i critici internazionali, nell'anno e mezzo di attesa per uscire in sala, Roubaix, une lumiere di Arnaud Desplechin, dovrebbe risultare un indigesto giro a vuoto nel genere polar. Invece, e ci spiace essere sempre bastian contrari, siamo di fronte ad un'opera di tutto rispetto: nitida nel suo incedere sommesso e duale, metafisica nell'andare alla ricerca di una forma assoluta alla base della quotidianità del crimine senza perdersi in qualsivoglia relativizzazione del singolo caso. Nei giorni di Natale tra le strade notturne di Roubaix, nord della Francia, "la città più povera del paese", seguiamo le ...

