Multe via pec: si va verso l'obbligatorietà (Di venerdì 2 ottobre 2020) ... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, recante disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada , tramite ... Leggi su studiocataldi (Di venerdì 2 ottobre 2020) ... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, recante disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada , tramite ...

dercole71 : RT @unioncamere: 'Obbligo di #PEC per le #imprese dal 1 ottobre. Multe oltre 2 mila euro' via @ilgiornale #PostaElettronicaCertificata #reg… - noitre32 : Ong e navi libere dalle multe Così distruggono i dl Salvini Lunedì in Cdm il nuovo testo. Tante le novità gialloros… - MyItaly3 : 2° tentativo: Cancellare le multe ai ristoratori di Milano - Firma la petizione! - marianomores61 : Colpo di spugna su multe a Ong: così distruggono i dl Salvini Lunedì in consiglio dei ministri dovrebbe essere dato… - MyItaly3 : RT @MyItaly3: Per favore mi aiutate firmando o ritwittando perché io non mollo!Cancellare le multe ai ristoratori di Milano - Firma la peti… -

Ultime Notizie dalla rete : Multe via Nuova bozza dl Sicurezza, via le multe alle ong e stop alla confisca delle navi Fanpage.it La modifica dei decreti Sicurezza approda in cdm ma Pd e M5s giocano a braccio di ferro

Tira una brutta aria, gelida, dentro la maggioranza di governo. Pd e M5s, dopo che il primo ha rifiatato, grazie al risultato delle Regionali e ...

Multe via pec: si va verso l'obbligatorietà

Una proposta del CNEL di modifica del Codice della Strada punta a notifiche dei verbali obbligatoriamente via PEC, mentre il testo unificato ad affiancarle alle notificazioni tradizionali ...

Tira una brutta aria, gelida, dentro la maggioranza di governo. Pd e M5s, dopo che il primo ha rifiatato, grazie al risultato delle Regionali e ...Una proposta del CNEL di modifica del Codice della Strada punta a notifiche dei verbali obbligatoriamente via PEC, mentre il testo unificato ad affiancarle alle notificazioni tradizionali ...