Modello 730 2020 | come rimediare in caso di errore

Per chi si accorge di aver commesso errori nel Modello 730 già presentato entro il termine del 30 settembre 2020, è sempre possibile correggere la dichiarazione inviandone una integrativa. Le modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione integrativa dipendono però sia dal momento in cui si decide di procedere alla correzione sia dal tipo di dichiarazione integrativa che si deve presentare. Dichiarazione integrativa a favore del contribuente Se l'integrazione è pro contribuente cioè produce un minor debito o un maggior credito rispetto al risultato determinato nella dichiarazione originale oppure la correzione non inficia sulla determinazione dell'imposta, si può procedere con la presentazione di un Modello 730 integrativo entro il 26 ottobre

Per chi si accorge di aver commesso errori nel modello 730 già presentato entro il termine del 30 settembre 2020, è sempre possibile correggere la dichiarazione inviandone una integrativa. Le modalità ...

Pensioni cedolino Inps ottobre 2020, arriva la sorpresa: partono i recuperi

Pensioni cedolino Inps di ottobre, arriva la sorpresa per tutti i pensionati. Novità molto importanti nel cedolino della pensione di ottobre.

Pensioni cedolino Inps di ottobre, arriva la sorpresa per tutti i pensionati. Novità molto importanti nel cedolino della pensione di ottobre.