Le vie del signore sono finite, su Disney+ in streaming da oggi

Le vie del signore sono finite è un film del 1987 scritto e diretto da Massimo Troisi ed è disponibile in streaming da oggi su Disney Plus! Le vie del signore sono finite arriva in streaming su Disney Plus a partire da oggi 2 ottobre: disponibile la pellicola scritta e diretta da Massimo Troisi nei panni di Camillo Pianese. La storia si svolge in epoca fascista. Camillo, un barbiere di Acquasalubre, soffre di una malattia psicosomatica, di isteria da conversione: ha infatti perso l'uso delle gambe senza avere tuttavia alcuna lesione organica e il suo medico ne indica la causa nell'amore finito tra lui e Vittoria, una ragazza di origine francese da tempo residente in Italia. Nel treno di ritorno da Lourdes, ...

Tutti in borgo

Domenica 4 Ottobre, dalle ore 9.00 fino le ore 18.30, nel cuore di Almenno San Bartolomeo lungo Via Vignola e Via Camillo Rota ritorna l' appuntamento con “Tutti in Borgo”, mercatino di prodotti tipic ...

