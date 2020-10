In Lazio torna la paura del virus Mascherine obbligatorie all'aperto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo l'escalation dei casi positivi e la salita verticale dell'indice Rt a 1,09 torna a Roma la grande paura del virus Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo l'escalation dei casi positivi e la salita verticale dell'indice Rt a 1,09a Roma la grandedelSegui su affaritaliani.it

malvintp : RT @CODICIassconsum: #Tar boccia l'ordinanza della #RegioneLazio: no al #vaccino antinfluenzale obbligatorio per over 65 e personale sanita… - AldoFerrucci : Contagi in aumento, in Lazio torna l’obbligo di mascherine all’aperto - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Reparti Covid, torna l’allerta terapie intensive. La Regione Lazio: mascherine all’aperto - CODICIassconsum : #Tar boccia l'ordinanza della #RegioneLazio: no al #vaccino antinfluenzale obbligatorio per over 65 e personale san… - FraCaltagirone : RT @Agenzia_Dire: In #Lazio torna l'obbligo di indossare le #mascherine all'aperto. -