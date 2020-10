Genoa Torino: due ipotesi per il recupero del match (Di venerdì 2 ottobre 2020) Genoa Torino potrebbe essere recuperata il 22 ottobre oppure il 4 novembre: le ipotesi dopo il rinvio del match La sfida tra Genoa e Torino, valevole per la terza giornata di Serie A e rinviata a causa dei numerosi positivi al Coronavirus nella formazione rossoblù, potrebbe essere recuperata entro un mese. Come riportato dal quotidiano La Stampa, le ipotesi riguardano giovedì 22 ottobre e mercoledì 4 novembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020)potrebbe essere recuperata il 22 ottobre oppure il 4 novembre: ledopo il rinvio delLa sfida tra, valevole per la terza giornata di Serie A e rinviata a causa dei numerosi positivi al Coronavirus nella formazione rossoblù, potrebbe essere recuperata entro un mese. Come riportato dal quotidiano La Stampa, leriguardano giovedì 22 ottobre e mercoledì 4 novembre. Leggi su Calcionews24.com

