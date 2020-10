Forte vento, interventi dei Vigili del Fuoco (Di venerdì 2 ottobre 2020) LIVORNO - Forte vento sul livornese e Vigili del Fuoco impegnati su più interventi. Quasi trenta quelli eseguiti nel capoluogo. in prevalenza si tratta di alberi pericolanti o caduti, lamiere, gronde, ... Leggi su gazzettadilivorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) LIVORNO -sul livornese edelimpegnati su più. Quasi trenta quelli eseguiti nel capoluogo. in prevalenza si tratta di alberi pericolanti o caduti, lamiere, gronde, ...

ItalianAirForce : Ieri sera un equipaggio dell'85° Centro Combat Search and Rescue del #15Stormo ha trasferito, con un elicottero… - godzyperplesso : RT @mcomemax: Può piacerti il vento forte solo se sei un aquilone - Laudan1893 : RT @genesdegenes: 'Il forte vento ha costretto a chiudere i tendoni di numerosi stand del 60/mo #SaloneNautico abbattendo vasi e cartelli.… - justo_briel55 : RT @FormeMetan: #PensieroDelMattino In questi cieli,a volte ti senti come un'Aquila forte resiste nelle tempeste non perde la sua rotta, al… - LuceverdeMilano : ???#Milano #Maltempo ??#Allerta Arancione RISCHIO IDROGEOLOGICO ??#AllertaArancione RISCHIO IDRAULICO DALLE 18:00… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte vento Maltempo, allerta meteo per pioggia e forte vento. Le previsioni Lecco Notizie Vento forte: interventi dei vigili del fuoco per cornicioni pericolanti e alberi caduti

Un venerdì 2 ottobre di vento forte a Livorno. Con i conseguenti tanti interventi dei vigili del fuoco. In totale sono stati compiuti 38 interventi nel territorio provinciale cosi suddivisi: 26 zona ...

Pino a terra, strada chiusa a Marinella

Sarzana - Val di Magra - "Attenzione, a causa del forte vento la Sp432 è chiusa a Marinella per il pericolo di caduta pini. Utilizzate percorsi alternativi da e per Marina di Carrara". E' quanto ...

Un venerdì 2 ottobre di vento forte a Livorno. Con i conseguenti tanti interventi dei vigili del fuoco. In totale sono stati compiuti 38 interventi nel territorio provinciale cosi suddivisi: 26 zona ...Sarzana - Val di Magra - "Attenzione, a causa del forte vento la Sp432 è chiusa a Marinella per il pericolo di caduta pini. Utilizzate percorsi alternativi da e per Marina di Carrara". E' quanto ...