Fiorentina-Sampdoria 1-2: gol di Quagliarella, Vlahovic e Verre (Di venerdì 2 ottobre 2020) L'audace colpo della banda-Ranieri. Con una perla di Verre, la Samp conquista i suoi primi punti stagionali e manda al tappeto, 1-2 il finale, una Fiorentina che parte bene, poi si squaglia ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 ottobre 2020) L'audace colpo della banda-Ranieri. Con una perla di, la Samp conquista i suoi primi punti stagionali e manda al tappeto, 1-2 il finale, unache parte bene, poi si squaglia ...

OptaPaolo : 2 - La #SerieA è l'unica lega nei top-5 campionati europei a contare già due assist dei portieri in questa stagione… - SkySport : FIORENTINA-SAMPDORIA 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Quagliarella (42') ? #Vlahovic (72') ? #Verre (83') ??… - beinsports_FR : ???? #SerieA ?? La Sampdoria renverse la Fiorentina ! - UgoBaroni : RT @DiMarzio: Di nuovo un pallonetto, come il gol promozione con il #Pescara nel 2016. #FiorentinaSampdoria, che magia di #Verre https://t… - gertabares : RT @Agenzia_Ansa: #FiorentinaSampdoria 1-2. I primi tre punti per Ranieri nell'anticipo della terza giornata di #SerieA -