ExoMars 2022 | dalla Terra a Marte in 264 giorni | ecco il percorso per arrivare sul pianeta rosso

Il percorso che ExoMars 2022 seguirà per raggiungere il pianeta rosso è impostato. Il tempo su Marte, il tipo di lanciatore e le leggi della fisica che governano i pianeti hanno determinato una finestra di lancio di 12 giorni a partire dal 20 settembre 2022. La traiettoria che porterà la sonda dalla Terra a Marte in 264 giorni prevede un touchdown sulla superficie marziana il 10 giugno 2023, intorno alle 17.30 ora italiana. A darne notizia è l'Agenzia spaziale europea. Trasferimenti orbitali efficienti, buone comunicazioni e nessuna grande tempesta di polvere all'orizzonte marziano - spiega l'ESA - rendono la traiettoria scelta per la missione congiunta

Il percorso che ExoMars 2022 seguirà per raggiungere il Pianeta Rosso è impostato. Il tempo su Marte, il tipo di lanciatore e le leggi della fisica che governano i pianeti hanno determinato una

