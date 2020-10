Domenico Di Carlo | la conferenza stampa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il tecnico del VicenzaDiha sostenuto la consueta. Il tecnico ha commentato la situazione “infermeria” e psicologica dei giocatori, oltre ad aver presentato la gara col Pordenone, prossimo avversario dei biancorossi. Ricordiamo che la gara andrà in scena alle 18.15 e non alle 16.15. Decisione presa dalla Lega per garantire la massima visibilità del match. Le parole didiSull’infermeria il tecnico si è espresso in maniera positiva, così come sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori. “Infermeria: finalmente la situazione è positiva, a parte Nalini ci sono tutti. Per Meggiorini tra stasera e domani valuterò se giocherà. Anche Jallow sarà ...