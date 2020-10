Conegliano-Scandicci, Serie A1 Femminile 2020/2021: data, orario e diretta tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci si sfideranno nell’anticipo della terza giornata di Serie A1 Femminile 2020/2021 di volley: ecco data, orario e come vederlo in diretta tv e streaming. Le toscane sono chiamate all’impresa sul campo del PalaVerde, dove le Pantere vogliono migliorarsi ulteriormente e mantenere la testa della classifica a punteggio pieno. L’appuntamento è per sabato 3 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD, mentre Sportface.it offrirà una diretta testuale aggiornata minuto per minuto. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TERZA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI Serie A1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Imoco Volleye Savino Del Benesi sfideranno nell’anticipo della terza giornata diA1di volley: eccoe come vederlo intv e streaming. Le toscane sono chiamate all’impresa sul campo del PalaVerde, dove le Pantere vogliono migliorarsi ulteriormente e mantenere la testa della classifica a punteggio pieno. L’appuntamento è per sabato 3 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile intv su Rai Sport + HD, mentre Sportface.it offrirà unatestuale aggiornata minuto per minuto. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TERZA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATIA1 ...

