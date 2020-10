Chiesa Juventus, accordo con la Fiorentina: pagamento in 4 anni, le cifre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Chiesa Juventus – Federico Chiesa sarà bianconero. Il tormentone delle ultime settimane sta per trovare finalmente una conclusione: Fiorentina e Juventus sono vicini all’accordo. Il giovane figlio d’arte è da tempo ormai, accostato alla Vecchia Signora e sembra ormai pronto a sbarcare a Torino. Dopo diverse settimane di trattativa, Paratici ha sbloccato la situazione. L’accordo col classe 97 c’è già da tempo, restava solo da convincere Commisso con un’offerta importante. Si pensava che l’arrivo di Chiesa dipendesse dall’addio di Douglas Costa, ma a quanto pare, potremmo vederli entrambi insieme a Torino. Chiesa Juventus, accordo ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 2 ottobre 2020)– Federicosarà bianconero. Il tormentone delle ultime settimane sta per trovare finalmente una conclusione:sono vicini all’. Il giovane figlio d’arte è da tempo ormai, accostato alla Vecchia Signora e sembra ormai pronto a sbarcare a Torino. Dopo diverse settimane di trattativa, Paratici ha sbloccato la situazione. L’col classe 97 c’è già da tempo, restava solo da convincere Commisso con un’offerta importante. Si pensava che l’arrivo didipendesse dall’addio di Douglas Costa, ma a quanto pare, potremmo vederli entrambi insieme a Torino....

