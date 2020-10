Carolina Rey è Britney Spears – Video – Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Carolina Rey è Britney Spears e proprio per questo deve affrontare una vera e propria sfida: la concorrente dovrà cantare e ballare allo stesso tempo. Con la difficoltà che di suo non ha proprio alcuna esperienza con la danza. La terza puntata di Tale e Quale Show 2020 le regalerà giustizia? Nella scorsa puntata, la concorrente ci ha regalato una sua versione di Arisa. Adesso invece dovrà concentrarsi sulla sensualità e i movimenti. Ce la farà? Scopriamo il verdetto dei giudici e rivediamo il Video della sua performance. Carolina Rey è Britney Spears a Tale e Quale Show 2020 ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020)Rey èe proprio per questo deve affrontare una vera e propria sfida: la concorrente dovrà cantare e ballare allo stesso tempo. Con la difficoltà che di suo non ha proprio alcuna esperienza con la danza. La terza puntata dile regalerà giustizia? Nella scorsa puntata, la concorrente ci ha regalato una sua versione di Arisa. Adesso invece dovrà concentrarsi sulla sensualità e i movimenti. Ce la farà? Scopriamo il verdetto dei giudici e rivediamo ildella sua performance.Rey è...

saracaprio23 : @taleequaleshow @Carolinareyrey @britneyspears Si molto brava, poi vabbè Carolina Rey è molto bella... Complimenti ai genitori???? - EmanueleDiRocco : Carolina Rey è sensuale già così da ferma senza fare niente. Con Britney, è diventata una bomba. #taleequaleshow - davide3096 : Allora se nella scorsa puntata la Manzini non è arrivata in alto per colpa del trucco, allora oggi Carolina Rey arr… - darkpassiontia : Carolina Rey, avrai notizie dai miei legali. #taleequaleshow - FrankPenna83 : Io Carolina Rey la vedrei molto come Mariah Carey però brava anche come Britney... #taleequaleshow -