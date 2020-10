Carmen Russo è Raffaella Carrà – Video – Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Carmen Russo è Raffaella Carrà nella terza puntata di Tale e Quale Show 2020: la Showgirl sbarca in studio come seconda concorrente della serata. La settimana scorsa l’abbiamo vista nei panni di Sabrina Salerno e le cose non sono andate così bene. “Mi manca la presenza di Enzo Paolo”, dice Carmen Russo mentre prova ad imitare Raffaella Carrà. Il marito e ballerino infatti era il partner della nota conduttrice durante il celebre balletto del Tuca Tuca. Come è andata? I giudici saranno rimasti colpiti dalla sua trasformazione? Carmen Russo è Raffaella Carrà a Tale e ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020)Carrà nella terza puntata di: lagirl sbarca in studio come seconda concorrente della serata. La settimana scorsa l’abbiamo vista nei panni di Sabrina Salerno e le cose non sono andate così bene. “Mi manca la presenza di Enzo Paolo”, dicementre prova ad imitareCarrà. Il marito e ballerino infatti era il partner della nota conduttrice durante il celebre balletto del Tuca Tuca. Come è andata? I giudici saranno rimasti colpiti dalla sua trasformazione?Carrà ae ...

Tale e Quale Show 2020, terza puntata: la classifica

A vincere la puntata è stato… Barbara Cola imiterà Adele Francesca Manzini imiterà Giusy Ferreri Carolina Rey imiterà Britney Spears Carmen Russo imiterà Raffaella Carrà Giulia Sol imiterà Elodie ...

