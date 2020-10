Bambino morto a Napoli, i compagni di classe: «Prima del lockdown era solare» (Di venerdì 2 ottobre 2020) La morte dell?undicenne suicida ha sconvolto un?intera città. Gli inquirenti sono impegnati nelle indagini, ma Prima che si faccia luce su questa vicenda che ha visto spezzare... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 ottobre 2020) La morte dell?undicenne suicida ha sconvolto un?intera città. Gli inquirenti sono impegnati nelle indagini, mache si faccia luce su questa vicenda che ha visto spezzare...

La morte dell’undicenne suicida ha sconvolto un’intera città ... Sconvolti anche i compagni della scuola calcio di Posillipo frequentata dal bambino, che ai funerali di questa mattina si presenteranno ...

Morto a 11 anni a Napoli, per Tonioni (Gemelli) 'giochi non possono indurre a suicidio'

"Non esistono giochi in grado di indurre un adolescente al suicidio, se l'idea di morte, il fatto di non sentirsi vivo, non è già presente dentro di lui". Lo afferma all'Adnkronos Salute Federico Toni ...

