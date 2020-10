App Immuni dal 17 ottobre funzionerà anche all’Estero | in che modo?

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Appsi estenderà oltre il confine nazionale. Dal 17l’applicazione per il tracciamento dei contagi funzioneràin altri paesi con il roaming a cominciare da Germania e Irlanda. Per poter usareall’estero è necessario fare un aggiornamento inda integrare le nuove funzioni. Come funzionerà l’app e come attivare la nuova funzione Finora tutte le notifiche di esposizione di Google e Apple dell’Ue non riuscivano a interagire l’una con l’altra perchè il sistema di tracciamento non funzionava per interoperabilità cioè errori nello scambio delle informazioni. L’Europa ha quindi lavorato per risolvere questa situazione è si è dotata di un interscambio ...