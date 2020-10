Antonella Elia: «Un giorno alla ‘Corrida’ Corrado mi disse: «Tu continua a fare la scema…» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Antonella Elia ha rilasciato un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” in cui ha parlato della sua ultima esperienza che le sta regalando parecchie soddisfazioni: il ruolo di opinionista al “Grande Fratello Vip” . È una novità che la diverte molto: «Osservo, spio da fuori e sto su un palcoscenico televisivo importante. Cosa desiderare di più? Io poi sono l’unica che da concorrente è passata dall’altra parte. E lo vivo come un record “olimpico” personale», ha spiegato Antonella Elia, che ha detto di aver trovato in Pupo un buon “alleato”: «Andiamo d’accordo e quindi ci punzecchiamo. Sennò, senza pepe, sarebbe un rapporto noioso. Pupo è un gentleman d’altri tempi. È ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha rilasciato un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” in cui ha parlato della sua ultima esperienza che le sta regalando parecchie soddisfazioni: il ruolo di opinionista al “Grande Fratello Vip” . È una novità che la diverte molto: «Osservo, spio da fuori e sto su un palcoscenico televisivo importante. Cosa desiderare di più? Io poi sono l’unica che da concorrente è passata dall’altra parte. E lo vivo come un record “olimpico” personale», ha spiegato, che ha detto di aver trovato in Pupo un buon “alleato”: «Andiamo d’accordo e quindi ci punzecchiamo. Sennò, senza pepe, sarebbe un rapporto noioso. Pupo è un gentleman d’altri tempi. È ...

