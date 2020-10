ZEROe: Airbus presenta l’aereo del futuro a zero emissioni (Di giovedì 1 ottobre 2020) Airbus ha presentato ufficialmente il suo progetto di aereo a zero emissioni. Chiamato zeroe, l’aeromobile, alimentato a idrogeno, è previsto che possa debuttare in servizio nel 2035. L’Airbus zeroe blended-wing body – immagine copyright AirbusNon sembra una data vicinissima, ma se pensate che Airbus fino a 5 anni fa non prendeva nemmeno in considerazione la propulsione a idrogeno come una possibilità per gli aerei futuri, capirete quanto questo progetto ecologico abbia subito un’accelerazione negli ultimi tempi. Gli aerei candidati a entrare in produzione sono tre: due di tipo più tradizionale, Turbofan e Turboprop; uno più avveniristico, il ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020)hato ufficialmente il suo progetto di aereo a. Chiamato, l’aeromobile, alimentato a idrogeno, è previsto che possa debuttare in servizio nel 2035. L’blended-wing body – immagine copyrightNon sembra una data vicinissima, ma se pensate chefino a 5 anni fa non prendeva nemmeno in considerazione la propulsione a idrogeno come una possibilità per gli aerei futuri, capirete quanto questo progetto ecologico abbia subito un’accelerazione negli ultimi tempi. Gli aerei candidati a entrare in produzione sono tre: due di tipo più tradizionale, Turbofan e Turboprop; uno più avveniristico, il ...

