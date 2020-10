Vodafone ancora a caccia di startup del 5g (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il 5G di Vodafone (foto: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images)Vodafone Italia lancia il quarto bando “Action for 5G” dedicato a startup, piccole e medie imprese e imprese sociali che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Anche quest’anno Vodafone mette a disposizione fino a 2,5 milioni di euro per supportare le imprese selezionate nello sviluppo del proprio progetto in ottica 5G. Con la nuova edizione del bando “Action for 5G”, Vodafone sarà sia partner tecnologico sia lead investor, ampliando ancora di più le opportunità per le startup e imprese che intendono candidarsi. Saranno infatti selezionati non solo progetti che riceveranno fino a 1 milione di euro per ... Leggi su wired (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il 5G di(foto: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images)Italia lancia il quarto bando “Action for 5G” dedicato a, piccole e medie imprese e imprese sociali che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Anche quest’annomette a disposizione fino a 2,5 milioni di euro per supportare le imprese selezionate nello sviluppo del proprio progetto in ottica 5G. Con la nuova edizione del bando “Action for 5G”,sarà sia partner tecnologico sia lead investor, ampliandodi più le opportunità per lee imprese che intendono candidarsi. Saranno infatti selezionati non solo progetti che riceveranno fino a 1 milione di euro per ...

