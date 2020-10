Ue: Gualtieri, 'faremo delle scelte, pochi grandi progetti strategici' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Tutti i progetti che saranno selezionati" nell'ambito del Recovery "saranno progetti prioritari anche perché se non si realizzeranno non arriveranno le risorse. Si tratterà quindi tutti di progetti super prioritari che saranno realizzati". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri intervenendo al Festival delle Città sottolineando che "vogliamo fare delle scelte: pochi grandi progetti che avranno una ricaduta territoriale ampia e omogenea". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Tutti iche saranno selezionati" nell'ambito del Recovery "sarannoprioritari anche perché se non si realizzeranno non arriveranno le risorse. Si tratterà quindi tutti disuper prioritari che saranno realizzati". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Robertointervenendo al FestivalCittà sottolineando che "vogliamo fareche avranno una ricaduta territoriale ampia e omogenea".

Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri intervenendo al Festival delle Città sottolineando che "vogliamo fare delle scelte: pochi grandi progetti che avranno una ricaduta ...

Recovery: Gualtieri, anticipo progetti in manovra

Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Festival delle Città organizzato dall'Ali ribadendo che a metà ottobre l'Italia invierà a Bruxelles "lo schema" del Piano di ripresa e resilienza ...

Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Festival delle Città organizzato dall'Ali ribadendo che a metà ottobre l'Italia invierà a Bruxelles "lo schema" del Piano di ripresa e resilienza ...