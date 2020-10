Spazio, una supernova vicino alla Terra: trovate tracce di una violenta esplosione avvenuta 2,5 milioni di anni fa (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Alcuni mesi fa e’ stato osservato un drastico calo della luminosita’ nella stella Betelgeuse – che si trova a circa 643 anni luce, e questo ha spinto gli astronomi a sospettare di un’esplosione imminente, ma poi la stella e’ tornata alla normalita'”, spiega Gunther Korschinek dell’Universita’ Tecnica di Monaco (TUM), tra i fisici che hanno condotto uno studio su una violenta esplosione di cui sono state trovate tracce. Lo studio, pubblicato sulla rivista Physical Review Letters, ha svelato che due milioni e mezzo di anni fa una stella potrebbe essere esplosa in relativa prossimita’ della Terra. Il team ha riscontrato tracce di ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Alcuni mesi fa e’ stato osservato un drastico calo della luminosita’ nella stella Betelgeuse – che si trova a circa 643luce, e questo ha spinto gli astronomi a sospettare di un’imminente, ma poi la stella e’ tornatanormalita'”, spiega Gunther Korschinek dell’Universita’ Tecnica di Monaco (TUM), tra i fisici che hanno condotto uno studio su unadi cui sono state. Lo studio, pubblicato sulla rivista Physical Review Letters, ha svelato che duee mezzo difa una stella potrebbe essere esplosa in relativa prossimita’ della. Il team ha riscontratodi ...

albertoangela : #Ulisse torna stasera alle 21.25 su @RaiUno con una puntata dedicata a Raffaello. A 500 anni dalla morte, ammirerem… - riccardo_fra : L’intesa siglata con gli Stati Uniti ci darà la possibilità di partecipare alla missione Artemis sulla Luna: è un’e… - stanzaselvaggia : “Lei non ha la mascherina chirurgica, non può salire sull’aereo”. “Non lo sapevo, questa non va bene?”. “No”. “Quin… - Ern4Pel : Ho ritrovato il mio allenatore al Castilla, Zinedine Zidane. Davanti a me c’è Benzema, c’è anche Jovic... e forse… - helpme_Jeffrey : incredibile come il nostro rapporto sia davvero completo, dagli insulti alle dediche in 2 secondi, ci siamo l’una p… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio una Spazio, Crew-1: il 31 ottobre prima missione operativa di SpaceX askanews Riccardo Muti e Massimo Cacciari Ascoltare l’umanità di Gesù

Il direttore d’orchestra e il filosofo discutono a partire dalle opere di Masaccio e di Franz Joseph Haydn in «Le sette parole di Cristo» (il Mulino) in uscita il 3 ottobre ...

Champions League 2020/2021, guida ai sorteggi (Getty Images)

Sorteggiate oggi, le gare hanno trovato ampio spazio per approfondimenti in campo internazionale. Se la partita tra bianconeri e blaugrana ha riportato in auge la storica sfida Messi-Ronaldo, in ...

Il direttore d’orchestra e il filosofo discutono a partire dalle opere di Masaccio e di Franz Joseph Haydn in «Le sette parole di Cristo» (il Mulino) in uscita il 3 ottobre ...Sorteggiate oggi, le gare hanno trovato ampio spazio per approfondimenti in campo internazionale. Se la partita tra bianconeri e blaugrana ha riportato in auge la storica sfida Messi-Ronaldo, in ...