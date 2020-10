“Sono finite anche le lacrime”. Papà Paolo lascia moglie e 3 figlie: un destino atroce (Di giovedì 1 ottobre 2020) Se n’è andato in un attimo. La corda della sua vita si è spezzata su uno dei monti che amava. Paolo Ambroso, 41 anni, era molto più di un insegnante: era un musicista, era un’artista. Per questo la notizia della sua morte ha sconvolto tutti, è entrata con la forza di un uragano e ha lasciato fuori solo macerie e cuori infranti. L’incidente in cui Paolo Ambroso ha perso la vita si è verificato domenica scorsa, poco prima delle 14, cadendo mentre scendeva da una cima in montagna, tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Domani, venerdì 2 ottobre, i funerali. Paolo Ambroso lascia tre figlie piccole, la moglie Alice ed il fratello maggiore, Enrico. Si era diplomato al conservatorio Venezze ed era molto conosciuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Se n’è andato in un attimo. La corda della sua vita si è spezzata su uno dei monti che amava.Ambroso, 41 anni, era molto più di un insegnante: era un musicista, era un’artista. Per questo la notizia della sua morte ha sconvolto tutti, è entrata con la forza di un uragano e hato fuori solo macerie e cuori infranti. L’incidente in cuiAmbroso ha perso la vita si è verificato domenica scorsa, poco prima delle 14, cadendo mentre scendeva da una cima in montagna, tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Domani, venerdì 2 ottobre, i funerali.Ambrosotrepiccole, laAlice ed il fratello maggiore, Enrico. Si era diplomato al conservatorio Venezze ed era molto conosciuto ...

