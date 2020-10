Ragusa, prof ha un malore e muore in classe: «Non sto bene, datemi acqua». Studenti sotto choc (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un professore di 50 anni, Giuseppe Lo Magno, è morto sotto gli occhi dei propri Studenti in un liceo di Vittoria, in provincia di Ragusa. Il docente ha avuto un malore mentre si trovava... Leggi su ilmattino (Di giovedì 1 ottobre 2020) Unessore di 50 anni, Giuseppe Lo Magno, è mortogli occhi dei propriin un liceo di Vittoria, in provincia di. Il docente ha avuto unmentre si trovava...

infoitinterno : Ragusa, prof ha un malore e muore in classe: «Non sto bene, datemi acqua». Studenti sotto choc - stregastregonza : Ragusa, prof ha un malore e muore in classe: «Non sto bene, datemi acqua». Studenti sotto choc… - leggoit : Ragusa, prof muore in classe - mattinodinapoli : Ragusa, prof ha un malore e muore in classe: «Non sto bene, datemi acqua». Studenti sotto choc - cinziatosini : C’è chi dice che si beve per dimenticare. I miei assaggi servono a ricordare... questa sera il profumo del mio vino… -