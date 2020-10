Prime spie di allarme al Centro Sud | il contagio continua a correre

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ile si accendono leal-Sud. Lo segnala la Fondazione Gimbe che nella settimana dal 23 al 29 settembre ha rilevato, rispetto ai sette giorni precedenti, un ulteriore aumento (12.114 da 10.907) del numero dei nuovi positivi, arrivati a quota 50.630. Crescono anche i morti, i pazienti ricoverati negli ospedali con sintomi da Covid19 (+444) e nei reparti di terapia intensiva (+32) e - si sottolinea nel report della Fondazione di Bologna pubblicato stamane - si riscontrano i primi segni di sofferenza del sistema di tracciamento nei servizi territoriali di sovraccarico negli ospedali, in particolare nelle regioni del-Sud. Per cui “per evitare di mandare in tilt i servizi sanitari regionali servono misure ...

Rapporto settimanale della Fondazione Gimbe. Al 29 settembre sei regioni - Lazio (12,2), Liguria (10,6), Campania (7,8), Sardegna (7,4), Sicilia (6,2) e Puglia (5,6) - e quasi tutte del Centro-Sud, co ...