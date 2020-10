Paqueta: «Grazie Milan, in rossonero sono cresciuto come calciatore» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lucas Paqueta è un nuovo calciatore del Lione e, in fase di presentazione, ha parlato anche della sua vecchia squadra. «L’esperienza al Milan mi ha permesso di crescere come giocatore – ha detto -. Quell’esperienza fa parte del mio percorso di crescita. Ci sono stati degli aspetti negativi ma cerco di prenderli in modo costruttivo per continuare a migliorare». Il fantasista ha voltato pagina e guarda avanti. «Ora sono concentrato totalmente sul Lione. Voglio dare il mio contributo per aiutare la squadra con il mio modo di giocare a calcio. Penso solo a questo». Foto: Milan Youtube L'articolo Paqueta: «Grazie Milan, in rossonero sono ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lucasè un nuovodel Lione e, in fase di presentazione, ha parlato anche della sua vecchia squadra. «L’esperienza almi ha permesso di cresceregiocatore – ha detto -. Quell’esperienza fa parte del mio percorso di crescita. Cistati degli aspetti negativi ma cerco di prenderli in modo costruttivo per continuare a migliorare». Il fantasista ha voltato pagina e guarda avanti. «Oraconcentrato totalmente sul Lione. Voglio dare il mio contributo per aiutare la squadra con il mio modo di giocare a calcio. Penso solo a questo». Foto:Youtube L'articolo: «, in...

