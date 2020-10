Ora l’algoritmo di Facebook potrà moderare in autonomia i post dei gruppi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Facebook ha presentato durante il suo Community Summit sono diverse novità riguardanti i gruppi, una delle funzionalità più usate nel mondo. Bisogna infatti considerare che a distanza di dieci anni, dai primi timidi passi, oggi si contano decine di milioni di community attive su Facebook e oltre 1,8 miliardi di partecipanti ogni mese. Il 2020, a causa della pandemia, ha fatto emergere poi nuove necessità a cui l’azienda ha deciso di rispondere con nuovi strumenti. Quindi non solo restyling grafico, peraltro già introdotto a settembre. Un aiuto per gli amministratori e i moderatori Il ruolo degli amministratori e dei moderatori dei gruppi è diventato sempre più centrale e delicato. Nei prossimi mesi arriverà l’assistente amministratore, ossia un sistema ... Leggi su wired (Di giovedì 1 ottobre 2020)ha presentato durante il suo Community Summit sono diverse novità riguardanti i, una delle funzionalità più usate nel mondo. Bisogna infatti considerare che a distanza di dieci anni, dai primi timidi passi, oggi si contano decine di milioni di community attive sue oltre 1,8 miliardi di partecipanti ogni mese. Il 2020, a causa della pandemia, ha fatto emergere poi nuove necessità a cui l’azienda ha deciso di rispondere con nuovi strumenti. Quindi non solo restyling grafico, peraltro già introdotto a settembre. Un aiuto per gli amministratori e i moderatori Il ruolo degli amministratori e dei moderatori deiè diventato sempre più centrale e delicato. Nei prossimi mesi arriverà l’assistente amministratore, ossia un sistema ...

allifeelisdeny : Ma IG ha cambiato di nuovo l'algoritmo delle storie uffaaa prima mi compariva tra i primi ora devo andare a cercarlo ho 15 anni sì - MaricaGusmitta : RT @Gi_Ciccarelli: 'Caccia agli evasori, ora il Fisco utilizzerà l’intelligenza artificiale' L'algoritmo, al posto degli ispettori, selezi… - Gi_Ciccarelli : 'Caccia agli evasori, ora il Fisco utilizzerà l’intelligenza artificiale' L'algoritmo, al posto degli ispettori, s… - gino_tam : @PietroSalvatori Inaugurata una nuova era per l'intelligenza artificiale! Ora l'algoritmo di Facebook prende pure p… - tittisanta : RT @pedroelrey: Le Monde come notizia principale mette in prima pagina la questione che anima il dibattito di questi giorni sul fatto che [… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora l’algoritmo Una nuova responsabile marketing alla base della direzione strategica aziendale di Tintri Fortune Italia