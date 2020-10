Inter, è fatta per Dalbert al Rennes, ora c’è spazio per la fascia sinistra (Di giovedì 1 ottobre 2020) Praticamente definito il ritorno in Francia per Dalbert Henrique Chagas Estevão, noto semplicemente come Dalbert, ritornato all’Inter dopo la scorsa stagione passata con la casacca della Fiorentina, mai seriamente nei piani della dirigenza nerazzurra. Le cifre Il calciatore brasiliano si trasferirà al Rennes con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato ad una somma che si aggira sui 12-13 milioni. La sua cessione farà spazio ad un nuovo esponente del ruolo: la società meneghina infatti è sulle tracce di Marcos Alonso, oramai in uscita dal Chelsea, non avendo instaurato un ottimo rapporto con il tecnico Frank Lampard. Intanto resta da mettere nero su bianco l’arrivo di Matteo Darmian dal ... Leggi su giornal (Di giovedì 1 ottobre 2020) Praticamente definito il ritorno in Francia perHenrique Chagas Estevão, noto semplicemente come, ritornato all’dopo la scorsa stagione passata con la casacca della Fiorentina, mai seriamente nei piani della dirigenza nerazzurra. Le cifre Il calciatore brasiliano si trasferirà alcon la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato ad una somma che si aggira sui 12-13 milioni. La sua cessione faràad un nuovo esponente del ruolo: la società meneghina infatti è sulle tracce di Marcos Alonso, oramai in uscita dal Chelsea, non avendo instaurato un ottimo rapporto con il tecnico Frank Lampard. Intanto resta da mettere nero su bianco l’arrivo di Matteo Darmian dal ...

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sul nuovo esterno dell'Inter, Achraf Hakimi, e spiega come tutte le contromisure prese da Inzaghi per fermarlo, non siano

