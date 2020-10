I due cagnolini strangolati con un filo elettrico in una vasca di acqua putrida (Di giovedì 1 ottobre 2020) Vigone: lega un cane a un albero e gli spara 29 settembre 2020 Orrore a Montesilvano , in provincia di Pescara. Due cagnolini ancora cuccioli, di 4-5 mesi, sono stati sono stati strangolati da ignoti ... Leggi su today (Di giovedì 1 ottobre 2020) Vigone: lega un cane a un albero e gli spara 29 settembre 2020 Orrore a Montesilvano , in provincia di Pescara. Dueancora cuccioli, di 4-5 mesi, sono stati sono statida ignoti ...

Il terribile episodio è avvenuto a Montesilvano, in provincia di Pescara. I cani, ancora cuccioli, avevano circa 4-5 mesi. Le carcasse dei due animali sono state rinvenute in una proprietà privata ...

