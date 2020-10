"Ho visto il killer in faccia, stava andando a ucciderli". Orrore di Lecce, scoop D'Urso. La testimone oculare, "roba da Dario Argento" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una testimone oculare a Pomeriggio 5. Lo scoop di Barbara D'Urso sul terrificante duplice omicidio di Lecce: in collegamento c'è Giada Pezzaioli, compagna dell'ex tronista di Uomini e donne Antonio Conversano, che sostiene di aver visto da vicino Antonio De Marco poco prima dell'assassinio dell'arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta. "Ha visto il killer in faccia", la introduce la D'Urso. Giada è visibilmente scossa: "Sono agitata, sono incinta e non è una cosa che mi fa piacere. Lo sto facendo per dovere di cronaca e per rispetto tuo". Quindi il racconto degli orrori: ha incrociato il 21enne studente di infermieristica in strada, vestito di nero. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Unaa Pomeriggio 5. Lodi Barbara D'sul terrificante duplice omicidio di: in collegamento c'è Giada Pezzaioli, compagna dell'ex tronista di Uomini e donne Antonio Conversano, che sostiene di averda vicino Antonio De Marco poco prima dell'assassinio dell'arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta. "Hailin", la introduce la D'. Giada è visibilmente scossa: "Sono agitata, sono incinta e non è una cosa che mi fa piacere. Lo sto facendo per dovere di cronaca e per rispetto tuo". Quindi il racconto degli orrori: ha incrociato il 21enne studente di infermieristica in strada, vestito di nero. ...

Raphaelescgdr : RT @offyesc: hai mai visto video su serial killer per poi avere paura? - Isabelleescgdr : RT @offyesc: hai mai visto video su serial killer per poi avere paura? - MrsHannigram : Ho visto il primo episodio e devo dire che colpisce subito: fin dal primo minuto siamo nel vivo della storia:la cat… - stormiesc : RT @offyesc: hai mai visto video su serial killer per poi avere paura? - leviesc : RT @offyesc: hai mai visto video su serial killer per poi avere paura? -