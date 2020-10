Genoa-Toro rinviata, stabilita regola su contagi. Cairo: «Ok a norma uguale per tutti» (Di giovedì 1 ottobre 2020) La regola adottata prevede che ogni club che patisce il contagio di 10 o più giocatori avrà nel corso della stagione una sola volta la facoltà di chiedere il posticipo della partita. Nelle altre situazioni non potendo andare in campo subirà lo 0-3 a tavolino Leggi su corriere (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laadottata prevede che ogni club che patisce ilo di 10 o più giocatori avrà nel corso della stagione una sola volta la facoltà di chiedere il posticipo della partita. Nelle altre situazioni non potendo andare in campo subirà lo 0-3 a tavolino

