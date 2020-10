Focolaio in serie A, parla il medico della Nazionale Campione del Mondo Castellacci: «Sbagliato ridurre i tamponi per i giocatori. Zampa? Non conosce i protocolli» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreHa curato gli Azzurri che hanno vinto i Mondiali di calcio nel 2006, e anche quelli che sono arrivati secondi agli Europei del 2012. Enrico Castellacci è uno dei medici italiani più esperti nel campo della medicina sportiva. Ora è presidente di Lamica, l’associazione dei medici italiani del calcio. In questi giorni si trova Canton, nel sud della Cina, dove lavora come consulente per la Guangzhou Hengda Taobao Zuqiu Julebu, la squadra allenata da Fabio Cannavaro. È da qui che Castellacci commenta quello che sta succedendo nella serie A. Dopo i tamponi positivi al Genoa si è riaperto il dibattito sulla possibile chiusura del campionato per contenere altri possibili ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel: ultime notizie del 30 settembreHa curato gli Azzurri che hanno vinto i Mondiali di calcio nel 2006, e anche quelli che sono arrivati secondi agli Europei del 2012. Enricoè uno dei medici italiani più esperti nel campomedicina sportiva. Ora è presidente di Lamica, l’associazione dei medici italiani del calcio. In questi giorni si trova Canton, nel sudCina, dove lavora come consulente per la Guangzhou Hengda Taobao Zuqiu Julebu, la squadra allenata da Fabio Cannavaro. È da qui checommenta quello che sta succedendo nellaA. Dopo ipositivi al Genoa si è riaperto il dibattito sulla possibile chiusura del campionato per contenere altri possibili ...

