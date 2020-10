Cresce senza sosta la diffusione del Covid-19, più contagiati e più morti. Gimbe: a Natale stima 10 mila in ospedale, cifra gestibile (Di giovedì 1 ottobre 2020) Cresce senza sosta la diffusione del Covid-19 in Italia. Secondo l'odierno bollattino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2548 (1851 ieri) nuovi positivi e 24 morti (ieri 19). Sale di molto, rispetto a ieri, anche il numero degli attuali positivi. Oggi sono 1384 in più, complessivamente 52.647. Diminuisce di poco invece il numero dei guariti: oggi sono 1140, ieri erano 1198. In merito ai ricoveri, sono 3097, 50 più di ieri, le persone accolte negli ospedali italiani con sintomi del Covid-19. Sono 291 (ieri 280) invece il numero dei ricoverati nelle terapie intensive. In forte salita, + 1323, anche il numero delle persone attualmente in isolamento domiciliare: oggi sono 49259, ieri 47.936. Sul fronte tamponi, sempre nelle ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 ottobre 2020)ladel-19 in Italia. Secondo l'odierno bollattino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2548 (1851 ieri) nuovi positivi e 24(ieri 19). Sale di molto, rispetto a ieri, anche il numero degli attuali positivi. Oggi sono 1384 in più, complessivamente 52.647. Diminuisce di poco invece il numero dei guariti: oggi sono 1140, ieri erano 1198. In merito ai ricoveri, sono 3097, 50 più di ieri, le persone accolte negli ospedali italiani con sintomi del-19. Sono 291 (ieri 280) invece il numero dei ricoverati nelle terapie intensive. In forte salita, + 1323, anche il numero delle persone attualmente in isolamento domiciliare: oggi sono 49259, ieri 47.936. Sul fronte tamponi, sempre nelle ...

Coronavirus, in Italia 2548 nuovi casi e 24 morti

