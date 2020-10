Chiesa, Kante, Alonso, Smalling e Nastasic: cinque colpi per cinque giorni di mercato (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mancano cinque giorni alla fine del mercato e tutte le squadre vogliono chiudere con il botto: l’analisi cinque giorni alla fine del mercato. cinque giorni pre concretizzare i sogni cullati da inizio settembre o rinviarli a gennaio (se non alla prossima estate) con un misto di amarezza e malinconia. cinque giorni per cinque colpi. La Gazzetta dello Sport ha scelto cinque giocatori che in queste ore potrebbero passare da una squadra all’altra. Chiesa Juve Da settimane sull’uscio di Chiesa c’è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mancanoalla fine dele tutte le squadre vogliono chiudere con il botto: l’analisialla fine delpre concretizzare i sogni cullati da inizio settembre o rinviarli a gennaio (se non alla prossima estate) con un misto di amarezza e malinconia.per. La Gazzetta dello Sport ha sceltogiocatori che in queste ore potrebbero passare da una squadra all’altra.Juve Da settimane sull’uscio dic’è ...

Il viola giocherà domani contro la Samp, i bianconeri lavorano sulle uscite. Blitz della Roma a Manchester per Smalling. Milan al bivio: scende Tomiyasu, sale Nastasic ...

Il Milan cede Paquetà al Lione

Il Milan ha ceduto Lucas Paquetà al Lione a titolo definitivo. L’ operazione c porterà nelle casse rossonere 21 milioni di euro, oltre a una percentuale sull’eventuale futura rivendita del brasiliano.

Chiesa sta per sbarcare alla Juventus: venerdì l’ultima gara in Viola

Negli angoli del tifo non si chiedono neppure più quale sarà il destino di Chiesa: hanno capito da diversi giorni che, dopo Bernardeschi, un altro Federico lascerà la Fiorentina per la Juventus. Sul ...

