Chi ci guadagna con la riforma delle aliquote Irpef

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Cosa succederà con la? Le prime cose che spariranno sono le deduzioni da lavoro dipendente e il bonus da 80 euro introdotto da Renzi e diventato di “100 euro” da qualche mese. Gli sconti fiscali saranno già incorporati nell’algoritmo e per questo motivo figureranno nell’aliquota media personalizzata che ciascuno di noi pagherà e che potrebbe avere comunque un tetto massimo del 43 per cento per evitare un eccesso di progressività. Ma come cambieranno le? Spiega Repubblica: Per la fascia di redditi tra i 15 mila e i 20 mila euro ci sarà un taglio dell’aliquota media di circa 2 punti percentuali, intorno ai 40 mila euro il risparmio sarà di circa 3 punti, oltre i 70 mila le cose rimarranno ...