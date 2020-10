Branco razzista contro extracomunitari: agivano in gruppo a Marsala (Di giovedì 1 ottobre 2020) Razzismo contro extracomunitari. In gruppo cercavano per le strade persone di colore da poter aggredire. Secondo un’indagine il 55% della popolazione italian giustifica l’odio razziale. In un clima così acceso purtroppo gli episodi di razzismo non frenano. Poco tempo fa ci siamo occupati della pessima notizia di una donna nigeriana che perse la propria bambina … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) Razzismo. Incercavano per le strade persone di colore da poter aggredire. Secondo un’indagine il 55% della popolazione italian giustifica l’odio razziale. In un clima così acceso purtroppo gli episodi di razzismo non frenano. Poco tempo fa ci siamo occupati della pessima notizia di una donna nigeriana che perse la propria bambina … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

kiara86769608 : RT @globalistIT: - albertocaldana : Pugni, calci e ginocchiate: è così che il branco razzista di Marsala terrorizzava gli immigrati - globalistIT : - PressFutura : Per gli inquirenti agiva nel centro storico di Marsala durante i weekend, come un vero e proprio commando a caccia… - InformaSicilia : Marsala, Branco razzista in azione - -