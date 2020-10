Barcellona sempre più olandese: acquistato anche Dest dall’Ajax (Di giovedì 1 ottobre 2020) In momenti di difficoltà è importante rifarsi alle tradizioni. Il Barcellona sembra pensarla così, almeno osservando il mercato svolto in questa estate così complicata. I blaugrana sono diventati grandi grazie alla tradizione di allenatori e giocatori olandesi. Così, dopo una stagione disastrosa, i catalani hanno puntato tutto su Ronald Koeman, ex eroe della prima Champions League della loro storia. Una volta dimessosi dall'incarico di CT dell'Olanda, l'allenatore ha puntato fortemente sulla scelta di ricreare un nucleo di connazionali.COLPO IN DIFESAL'ultimo innesto in ordine di tempo è Sergino Dest. Il terzino arriva dall'Ajax per una cifra pari a 21 milioni di euro più 5 legati ai bonus. La clausola rescissoria è assolutamente di tutto rispetto: 400 milioni di euro. Il giocatore ha scelto ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) In momenti di difficoltà è importante rifarsi alle tradizioni. Ilsembra pensarla così, almeno osservando il mercato svolto in questa estate così complicata. I blaugrana sono diventati grandi grazie alla tradizione di allenatori e giocatori olandesi. Così, dopo una stagione disastrosa, i catalani hanno puntato tutto su Ronald Koeman, ex eroe della prima Champions League della loro storia. Una volta dimessosi dall'incarico di CT dell'Olanda, l'allenatore ha puntato fortemente sulla scelta di ricreare un nucleo di connazionali.COLPO IN DIFESAL'ultimo innesto in ordine di tempo è Sergino. Il terzino arriva dall'Ajax per una cifra pari a 21 milioni di euro più 5 legati ai bonus. La clausola rescissoria è assolutamente di tutto rispetto: 400 milioni di euro. Il giocatore ha scelto ...

ItaSportPress : Barcellona sempre più olandese: acquistato anche Dest dall'Ajax - - mr_kubra : @FootballAndDre1 @NonConoscoVG @AlfredoPedulla Mamma mia ma perche l'inter non va su talenti del genere gia proni p… - CJuve5 : @DP_CMJ Hai ragione ma bisogna sempre vedere la volontà del giocatore, se voleva andare al Barcellona non ci sarebbe stato niente da fare - BMall1a : @juventusfc Ma perché esce sempre il Barcellona? ?? - MicraNisi : Ci siamo! Siete pronti per oggi? Live i sorteggi dalle ore 17:00 - Pronostici per oggi? Barcellona, Lipsia, Marsig… -