Anticipazioni Dritto e Rovescio | stasera in tv giovedì 1°ottobre | interviste | temi e ospiti

Torna in prima serata su Rete 4 "Dritto e Rovescio", il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 1°ottobre 2020, Paolo Del Debbio intervisterà in diretta il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che commenterà l'azione di Governo sul Recovery Fund Mes, dell'abolizione di Quota 100 e della riforma del reddito di cittadinanza. Nel corso della puntata, ampio spazio alle tensioni che coinvolgono l'INPS: dall'aumento di stipendio del presidente Tridico che ha generato non poche polemiche, ai molti italiani che stanno ancora aspettando la cassa integrazione.

