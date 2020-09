Milano dice no all’apertura del Cpr (Di mercoledì 30 settembre 2020) Diverse decine di aderenti alla rete Mai più lager – No ai Cpr hanno presidiato per ore l’angolo tra via Corelli e via Tucidide, bloccando, sedendosi a terra, la via d’accesso, e d’uscita, al Centro di permanenza per il rimpatrio nell’ex caserma milanese. L’azione è stata organizzata dopo aver scoperto che i primi trasferimenti di migranti nella struttura sarebbero iniziati nel pomeriggio di ieri. La rete aveva già previsto, e ora confermato, un presidio di protesta per venerdì, dalle ore 18 … Continua L'articolo Milano dice no all’apertura del Cpr proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Diverse decine di aderenti alla rete Mai più lager – No ai Cpr hanno presidiato per ore l’angolo tra via Corelli e via Tucidide, bloccando, sedendosi a terra, la via d’accesso, e d’uscita, al Centro di permanenza per il rimpatrio nell’ex caserma milanese. L’azione è stata organizzata dopo aver scoperto che i primi trasferimenti di migranti nella struttura sarebbero iniziati nel pomeriggio di ieri. La rete aveva già previsto, e ora confermato, un presidio di protesta per venerdì, dalle ore 18 … Continua L'articolono all’apertura del Cpr proviene da il manifesto.

