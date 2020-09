Maria Monsé porta la figlia 14enne a rifarsi il naso e lo mostra in copertina. È polemica (Di mercoledì 30 settembre 2020) Maria Monsé sorride fissando l’obiettivo della fotocamera. Ha un guanto chirurgico sulla mano con la quale accarezza il naso della figlia quattordicenne, cosparso di crema. “Ho portato mia figlia a rifare il naso”, titola la copertina del settimanale Nuovo che mostra l’immagine. Sulla stessa copertina, in un riquadro più in basso, gli scatti del prima e dopo l’intervento di rinofiller.La scelta del personaggio televisivo di permettere alla figlia di correggere quello che l’adolescente percepiva come difetto ha attirato molte critiche sui social. Prima di posare per Nuovo, Maria Monsé aveva già portato la ragazza nei salotti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020)Monsé sorride fissando l’obiettivo della fotocamera. Ha un guanto chirurgico sulla mano con la quale accarezza ildellaquattordicenne, cosparso di crema. “Hoto miaa rifare il”, titola ladel settimanale Nuovo chel’immagine. Sulla stessa, in un riquadro più in basso, gli scatti del prima e dopo l’intervento di rinofiller.La scelta del personaggio televisivo di permettere alladi correggere quello che l’adolescente percepiva come difetto ha attirato molte critiche sui social. Prima di posare per Nuovo,Monsé aveva giàto la ragazza nei salotti ...

il_BisCottone : RT @HuffPostItalia: Maria Monsé porta la figlia 14enne a rifarsi il naso e lo mostra in copertina. È polemica - HuffPostItalia : Maria Monsé porta la figlia 14enne a rifarsi il naso e lo mostra in copertina. È polemica - GCugini : Maria Monsè porta la figlia 14enne dal chirurgo plastico e scoppia la polemica - baumanstyle : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… - littlemixftlodo : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… -

