Lampedusa, Guardia di Finanza abborda e sequestra peschereccio tunisino (Di mercoledì 30 settembre 2020) Maurizio Zoppi Unità navale della Guardia di Finanza, ha aperto il fuoco, ieri sera, contro un peschereccio tunisino, dopo aver intimato l’alt, non rispettato dagli stessi. Sarebbero stati parati numerosi colpi. peschereccio business migranti  Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Maurizio Zoppi Unità navale delladi, ha aperto il fuoco, ieri sera, contro un, dopo aver intimato l’alt, non rispettato dagli stessi. Sarebbero stati parati numerosi colpi.business migranti 

MarcoPastori : Finalmente ci facciamo rispettare. - ReisRiccardo : RT @scandura: ? Falso. Bloccate le navi ONG, non fate operare in SAR oltre le 12 miglia nazionali Marina militare e Guardia Costiera. Bug… - luigisisme : RT @scandura: ? Falso. Bloccate le navi ONG, non fate operare in SAR oltre le 12 miglia nazionali Marina militare e Guardia Costiera. Bug… - StefanoSamma7 : RT @scandura: ? Falso. Bloccate le navi ONG, non fate operare in SAR oltre le 12 miglia nazionali Marina militare e Guardia Costiera. Bug… - TheTASCAtt : RT @scandura: ? Falso. Bloccate le navi ONG, non fate operare in SAR oltre le 12 miglia nazionali Marina militare e Guardia Costiera. Bug… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa Guardia Lampedusa, Guardia di finanza spara contro peschereccio tunisino: abbordaggio e sequestro natante (vd e ft) Grandangolo Agrigento Visalli non è morto annegato, ma travolto da un’onda. L'autopsia svela l'ultimo gesto del guardacoste eroe

Aurelio Visalli, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, è caduto da eroe. Sfidando onde altissime, per provare a raggiungere il quindicenne che stava per annegare. Questo dice l’autopsia effe ...

Provincia di Agrigento, illegittimi percettori del reddito di cittadinanza: sequestri della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza – Nucleo Pef di Agrigento, su delega del procuratore capo Luigi Patronaggio e del sostituto procuratore Gloria Andreoli, ha eseguito undici sequestri di social card ...

Aurelio Visalli, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, è caduto da eroe. Sfidando onde altissime, per provare a raggiungere il quindicenne che stava per annegare. Questo dice l’autopsia effe ...La Guardia di Finanza – Nucleo Pef di Agrigento, su delega del procuratore capo Luigi Patronaggio e del sostituto procuratore Gloria Andreoli, ha eseguito undici sequestri di social card ...