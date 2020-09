Garanzia Campania Bond, prosegue il programma di sviluppo territoriale: 14 Pmi emettono minibond per 30,7 mln (Di mercoledì 30 settembre 2020) prosegue Garanzia Campania Bond, lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regione Campania tramite la società in house sviluppo Campania, con l’emissione del terzo e quarto slot di miniBond per complessivi 30,7 milioni di euro, realizzata da 14 Pmi campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale. Il programma, che prevede l’emissione di titoli obbligazionari per complessivi 148 milioni di euro, è stato avviato lo scorso 9 aprile con la prima emissione di MiniBond per 21,5 milioni di euro da parte di otto Pmmi campane ed integrato da un secondo closing di 23,75 milioni di euro da parte di ulteriori dieci emittenti operative ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020), lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regionetramite la società in house, con l’emissione del terzo e quarto slot di miniper complessivi 30,7 milioni di euro, realizzata da 14 Pmi campane per finanziare i rispettivi programmi die crescita nel territorio regionale. Il, che prevede l’emissione di titoli obbligazionari per complessivi 148 milioni di euro, è stato avviato lo scorso 9 aprile con la prima emissione di Miniper 21,5 milioni di euro da parte di otto Pmmi campane ed integrato da un secondo closing di 23,75 milioni di euro da parte di ulteriori dieci emittenti operative ...

