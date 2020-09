Enola Holmes - recensione

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Nell'ambito delle arti figurative, il mondo della letteratura e quello della cinematografia vanno spesso di pari passo. Dal momento dell'invenzione della settima arte alla fine dell' '800 fino ai giorni d'oggi, le trasposizioni di opere letterarie di vario genere hanno sempre riscosso un certo successo al botteghino per via dell'innegabile fascino di vedere quegli universi fantastici così intriganti prendere vita sul grande schermo.Tra le tante figure di spicco che si sono succedute al cinema, tuttavia, c'è un personaggio che è stato protagonista di oltre 80 rivisitazioni differenti nel corso degli ultimi 120 anni diventando, in assoluto, il più adattato di sempre. Si tratta di Sherlock, il leggendario detective partorito dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, le cui avventure più celebri sono state portare sullo schermo da ...