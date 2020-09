Così sono stati uccisi Eleonora e Daniele

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI -Manta e il fidanzatoDe Santis stavano consumando la cena quando nell'appartamento di via Montello, in cui convivevano a Lecce, è arrivato il loro assassino. In cucina, la tavola era apparecchiata per metà con una tovaglia, quanto basta per due persone. Sul tavolo c'erano i residui del pasto, mentre un pezzetto di dolce è stato trovato per terra. Nello stesso ambiente c'era una sedia rovesciata con la spalliera a contatto con il pavimento. Antonio De Marco, l'assassino reo confesso, che aveva le chiavi di quella casa, avendoci vissuto sino alla fine di agosto come affittuario di una stanza, sarebbe entrato senza bussare, cogliendo la coppia di sorpresa.state trovate numerose tracce di sangue, a cominciare dall'ingresso e sulla parte interna del portoncino. Sul pavimento dell'ingresso i ...