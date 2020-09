Atalanta, Gasperini: “Noi più equilibrati. Gomez è un giocatore speciale” (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'Atalanta demolisce la Lazio con un rotondo 4-1. I bergamaschi sono a punteggio pieno con due vittorie in altrettante partite. Otto i gol realizzati finora, a dimostrazione della macchina da guerra costruita da Gian Piero Gasperini.LE PAROLE DI GasperiniLo stesso Gasperini racconta le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: "Stasera abbiamo creato tanto e nel secondo tempo avremmo potuto fare di più. La squadra ha raggiunto i suoi equilibri per gestire partite particolari. Non c'è stato bisogno di pensare alla partita dell'anno scorso. I ragazzi erano concentrati. La partita è stata veramente chiusa grazie al Papu. Gomez è un tuttocampista. Un giocatore straordinario. E' chiaro che la squadra sta facendo cose egregie, ma lui nei momenti decisivi dà ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'demolisce la Lazio con un rotondo 4-1. I bergamaschi sono a punteggio pieno con due vittorie in altrettante partite. Otto i gol realizzati finora, a dimostrazione della macchina da guerra costruita da Gian Piero.LE PAROLE DILo stessoracconta le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: "Stasera abbiamo creato tanto e nel secondo tempo avremmo potuto fare di più. La squadra ha raggiunto i suoi equilibri per gestire partite particolari. Non c'è stato bisogno di pensare alla partita dell'anno scorso. I ragazzi erano concentrati. La partita è stata veramente chiusa grazie al Papu.è un tuttocampista. Unstraordinario. E' chiaro che la squadra sta facendo cose egregie, ma lui nei momenti decisivi dà ...

