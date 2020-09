“A Gabriel Garko ha fatto comodo fingere…”. La coltellata del collega dopo il coming out (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non si placano le voci attorno al coming out che Gabriel Garko ha fatto durante l’ultima puntata in diretta della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite da Alfonso Signorini, l’attore ha incontrato l’ex fidanzata Adua Del Vesco e pur non facendo uno specifico riferimento al suo orientamento sessuale, ha confermato quella voce che ormai circolava da tempo. Ad intervenire sul tema, tirando in ballo anche l’Aresgate, è oggi l’attore Francesco Testi, che con Gabriel Garko ha lavorato sul set di ‘Baciamo le mani’, serie tv di successo in onda su Canale 5. L’attore si è raccontato alla giornalista Selvaggia Lucarelli per il portale TPI e ha fatto luce su alcuni punti della questione.



“Negli anni ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non si placano le voci attorno alout chehadurante l’ultima puntata in diretta della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite da Alfonso Signorini, l’attore ha incontrato l’ex fidanzata Adua Del Vesco e pur non facendo uno specifico riferimento al suo orientamento sessuale, ha confermato quella voce che ormai circolava da tempo. Ad intervenire sul tema, tirando in ballo anche l’Aresgate, è oggi l’attore Francesco Testi, che conha lavorato sul set di ‘Baciamo le mani’, serie tv di successo in onda su Canale 5. L’attore si è raccontato alla giornalista Selvaggia Lucarelli per il portale TPI e haluce su alcuni punti della questione.“Negli anni ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - mary_adi1111 : @abbicuradiamare Mmm anche perché Gabriel Garko è Gabriel Garko lavorerebbe a prescindere...gli altri non possono avere nemici - ex_smiles : RT @hugscarrots: Dov'è la coerenza degli opinionisti di #Pomeriggio5 che, parlando del #GFVIP, prima attaccano Tommaso Zorzi per la battuta… -