Vanessa Incontrada posa nuda: 'Ecco la risposta a tutte le critiche sul mio corpo' (Di martedì 29 settembre 2020) 'Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni', racconta su 'Vanity Fair' Vanessa Incontrada , che posa completamente nuda in risposta a tutte le critiche sul suo corpo ricevute negli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020) 'Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni', racconta su 'Vanity Fair', checompletamenteinlesul suoricevute negli ...

VanityFairIt : «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è m… - radiodeejay : 'Nessuno mi può giudicare' - GiuliaTempesta : RT @VanityFairIt: «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è magra,… - MarioP_CT62 : RT @GiovanniSalzan: Lei è Vanessa Incontrada ed è bellissima. Punto. @VanityFairIt - MashableItalia : Vanessa Incontrada nuda contro il body shaming: 'Nessuno mi può giudicare' -